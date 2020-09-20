Редчайший нокаут на турнире в Москве. Видео феноменального удара лежащего бойца

Вчера, 19 сентября, в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 111. В его карде прошёл поединок бойцов полусреднего веса Иманали Гамзатханова и Лом-Али Нальгиева.
Встреча проходила в жёсткой и бескомпромиссной борьбе. В середине первой пятиминутки Гамзатханов провёл тейкдаун, но не смог извлечь из него выгоды. В итоге, видимо, он решил изменить план и встал, чтобы предпринять иные действия. Этим тут же воспользовался Нальгиев. Лёжа на канвасе, он сумел провести удар из этого положения, так называемый ап-кик, и попал Гамзатханову в область носа. Тот сразу же свалился без чувств. Рефери зафиксировал победу Нальгиева чистым нокаутом.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в главном событии турнира ACA 111 Абдулазиз Абдулвахабов победил Александра Сарнавского.
- 20 сентября 2020
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:17
-
11:15
-
10:16
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:47
-
07:34
-
06:59
-
06:18
-
06:07
-
05:40
-
05:27
-
05:12
-
05:06
-
04:56
- 19 сентября 2020
-
23:55
-
23:35
-
22:07
-
19:40
-
17:45
-
16:46
-
15:37
-
14:47
-
14:23
-
13:28
-
12:36
-
11:25
-
10:21
-
09:24