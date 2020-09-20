Редчайший нокаут на турнире в Москве. Видео феноменального удара лежащего бойца

Вчера, 19 сентября, в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 111. В его карде прошёл поединок бойцов полусреднего веса Иманали Гамзатханова и Лом-Али Нальгиева.

Встреча проходила в жёсткой и бескомпромиссной борьбе. В середине первой пятиминутки Гамзатханов провёл тейкдаун, но не смог извлечь из него выгоды. В итоге, видимо, он решил изменить план и встал, чтобы предпринять иные действия. Этим тут же воспользовался Нальгиев. Лёжа на канвасе, он сумел провести удар из этого положения, так называемый ап-кик, и попал Гамзатханову в область носа. Тот сразу же свалился без чувств. Рефери зафиксировал победу Нальгиева чистым нокаутом.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в главном событии турнира ACA 111 Абдулазиз Абдулвахабов победил Александра Сарнавского.