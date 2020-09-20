Дана Уайт: Вудли нужно подумать о завершении карьеры

Президент UFC Дана Уайт считает, что бывшему чемпиону лиги в полусреднем весе Тайрону Вудли стоит поразмыслить о завершении карьеры.

«Думаю, ему пора начинать думать о завершении карьеры. У него была классная карьера, классная серия. Он заработал хорошие деньги», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, ранним утром 20 сентября Вудли выступил в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 38-летний американец досрочно проиграл бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону. Это поражение стало для него третьим кряду.

В марте 2019 года Тайрон Вудли потерял титул в противостоянии с Камару Усманом, который удерживал с 2016 года, а уже в мае 2020 проиграл Гилберту Бёрнсу.