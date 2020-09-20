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Шлеменко — о Чимаеве: Хамзат — красавец, больше нечего сказать

Шлеменко — о Чимаеве: Хамзат — красавец, больше нечего сказать
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Хамзата Чимаева на турнире UFC Fight Night 178, которую он одержал над Джеральдом Мёршартом всего за 17 секунд.

«Хамзат — красавец, больше нечего сказать! Мало кто может отправить соперника в нокаут с одного удара и тем самым лишний раз доказать свои амбиции и показать, что готов не только бороться.

Уже называют среди следующих оппонентов Майю или Масвидаля, хотел бы посмотреть бой с Хорхе. Майя более удобный для Хамзата боец, и может получиться такая же история, как и с Мёршартом. Дэмиен не очень хорошо переводит в партер, а Чимаев отлично себя чувствует ещё до перевода. Что касается ударки, он показал сегодня, что она у него высокого уровня.

Именно с Масвидалем может получиться хороший бой. Хорхе на более приличном счету, да и в принципе он круче, чем Майя», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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