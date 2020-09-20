Шлеменко — о Чимаеве: Хамзат — красавец, больше нечего сказать

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Хамзата Чимаева на турнире UFC Fight Night 178, которую он одержал над Джеральдом Мёршартом всего за 17 секунд.
«Хамзат — красавец, больше нечего сказать! Мало кто может отправить соперника в нокаут с одного удара и тем самым лишний раз доказать свои амбиции и показать, что готов не только бороться.
Уже называют среди следующих оппонентов Майю или Масвидаля, хотел бы посмотреть бой с Хорхе. Майя более удобный для Хамзата боец, и может получиться такая же история, как и с Мёршартом. Дэмиен не очень хорошо переводит в партер, а Чимаев отлично себя чувствует ещё до перевода. Что касается ударки, он показал сегодня, что она у него высокого уровня.
Именно с Масвидалем может получиться хороший бой. Хорхе на более приличном счету, да и в принципе он круче, чем Майя», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 сентября 2020
-
17:13
-
16:53
-
16:13
-
15:59
-
15:29
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:17
-
11:15
-
10:16
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:47
-
07:34
-
06:59
-
06:18
-
06:07
-
05:40
-
05:27
-
05:12
-
05:06
-
04:56
- 19 сентября 2020
-
23:55
-
23:35
-
22:07
-
19:40
-
17:45
-
16:46
-
15:37
-
14:47
-
14:23