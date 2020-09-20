Дана Уайт: это душераздирающе, но Серроне пора думать об уходе

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от поединка Дональда Серроне с Нико Прайсом на турнире UFC Fight Night 178, отметив, что ему пора задуматься об уходе из спорта.

«Тоже насчитал ничью. Не знаю, как у вас, у меня получилась ничья. Победа для него сегодня была чем-то далёким. Жёсткий парень, его сложно пробить, он мне нравится. То, что скажу, больно и душераздирающе, но мне пора с ним поговорить о завершении карьеры», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Дональд Серроне прервал серию из четырёх поражений кряду, сведя к ничьей встречу с Нико Прайсом. Боец — рекордсмен по количеству поединков в UFC. В прошлом претендовал на титул в лёгком весе и бился почти со всеми топ-бойцами лёгкого дивизиона.