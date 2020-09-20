Шлеменко — о Вудли: не знаю, что с ним происходит, но нужно что-то менять

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от выступления экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли на турнире UFC Fight Night 178, где он досрочно проиграл Колби Ковингтону. По словам россиянина, Вудли необходимо кардинально что-то менять.
«Не знаю, что с ним происходит, но нужно что-то менять. Что именно — понимает и знает его лагерь. Ему нужно попробовать внести изменения, но продолжать можно. У него громкое имя, он может выйти на зарабатывание денег.
Bellator? Да не только, можно рассмотреть бои на голых кулаках, там ещё больше платят. Ему можно и в России найти хороших оппонентов. Да и какая ему сейчас разница, сколько у него поражений подряд, это уже не меняет сути.
У Вудли были хорошие шансы против Колби, если бы не ребро. Другое дело, как ты этими шансами пользуешься и чем готов жертвовать», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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