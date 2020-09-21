Яна протестировали на допинг на сборах в Дагестане

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что прошёл очередное допинг-тестирование. Спортсмен опубликовал в «сториз» в своём «инстаграме» фото, на котором у него берут кровь.
«USADA не дремлет», — написал Ян.
Российский боец стал чемпионом UFC, победив в июле 2020 года бразильца Жозе Альдо. Титул в весовой категории стал вакантным после того, как UFC покинул американец Генри Сехудо.
Следующий соперник Яна пока неизвестен. Но, по всей видимости, защищать чемпионский титул российский боец будет в противостоянии с американцем Алджемейном Стерлингом. Предполагается, что они проведут бой до конца 2020 года. Также ранее появились слухи, согласно которым Ян может провести поединок на турнире UFC, в главном событии которого встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Этот турнир состоится 24 октября 2020 года.
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