Коста столкнулся с Адесаньей в отеле

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в холле отеля на «Бойцовском острове» встретился с претендентом Пауло Костой. Бойцам предстоит предстоит провести поединок, который станет главным боем турнира UFC 253.

«Выглядишь худощавым, измученным», — сказал Адесанья. «Никогда не был измученным, я просто поджарый», — ответил Коста.

Видео их встречи опубликовал в «Инстаграме» тренер Косты Уоллид Исмаил, сопроводив его комментарием: «Воины бьются исключительно в клетке. У них могут быть личные претензии друг к другу, но абсолютно все разногласия разрешатся в октагоне».