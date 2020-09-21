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Коста столкнулся с Адесаньей в отеле

Коста столкнулся с Адесаньей в отеле
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в холле отеля на «Бойцовском острове» встретился с претендентом Пауло Костой. Бойцам предстоит предстоит провести поединок, который станет главным боем турнира UFC 253.

«Выглядишь худощавым, измученным», — сказал Адесанья. «Никогда не был измученным, я просто поджарый», — ответил Коста.

Видео их встречи опубликовал в «Инстаграме» тренер Косты Уоллид Исмаил, сопроводив его комментарием: «Воины бьются исключительно в клетке. У них могут быть личные претензии друг к другу, но абсолютно все разногласия разрешатся в октагоне».

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