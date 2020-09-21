Коста столкнулся с Адесаньей в отеле
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в холле отеля на «Бойцовском острове» встретился с претендентом Пауло Костой. Бойцам предстоит предстоит провести поединок, который станет главным боем турнира UFC 253.
«Выглядишь худощавым, измученным», — сказал Адесанья. «Никогда не был измученным, я просто поджарый», — ответил Коста.
Видео их встречи опубликовал в «Инстаграме» тренер Косты Уоллид Исмаил, сопроводив его комментарием: «Воины бьются исключительно в клетке. У них могут быть личные претензии друг к другу, но абсолютно все разногласия разрешатся в октагоне».
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