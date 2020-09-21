Чендлер заявил, что борется лучше, чем Нурмагомедов
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер заявил, что его навыки борьбы лучше, чем у чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Чендлер на турнире UFC 254 24 октября выступит резервистом боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, если кто-то из спортсменов не сможет выйти в октагон.
«Считаю, я более сильный борец, чем он. Но это не означает, что я не уважаю его борьбу.
Он доказал, что является самым доминирующим борцом в MMA. Он поднимает тебя, опрокидывает и надевает дагестанские наручники. Но он никогда не дрался с бойцом уровня всеамериканского Division I.
Не думаю, что он проведёт тейкдаун против меня. Даже если проведёт, то не удержит меня», — приводит его слова MMAJunkie.
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