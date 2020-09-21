Кокляев: моя мотивация в том, чтобы не быть как Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев заявил, что не стремится быть похожим на бойца MMA Александра Емельяненко. Напомним, в ноябре 2019 года спортсмены провели поединок по правилам бокса, который завершился нокаутом в исполнении Емельяненко в первом раунде. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.
«Вот мне говорят, что я начал слишком философски объяснять некоторые вещи, которые люди не понимают. Но и тут я буду говорить философски. Даже если Емельяненко наплевать, что я делаю и как живу… Я буду делать так, чтобы на фоне Сани Емельяненко выглядеть гораздо правильнее.
Для меня мотивация не в том, чтобы побить его, а в том, чтобы не быть как Саня. Когда я раньше говорил, что мы все похожи на Саню и в каждом из нас живёт немного Емельяненко, я ошибался!» — цитирует стронгмена «Р-Спорт».
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