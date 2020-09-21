Стерлинг обратился к Петру Яну в «Твиттере». Тот ответил

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг обратился к чемпиону UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Напомним, Стерлинг имеет высокие шансы стать следующим соперником Яна.

«Не имеет значения, как долго и усердно ты будешь тренироваться. В поединке со мной всё будет иначе. Мой стиль отличается от традиционной борьбы. Ты поймёшь это в первом же размене», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

«Я тренируюсь не ради боя с тобой. Я тренируюсь, чтобы доминировать во всём дивизионе», — ответил россиянин в своём «твиттере».

Напомним, в июле 2020 года Пётр Ян стал чемпионом лиги в легчайшем весе. В бою за вакантный пояс он нокаутировал экс-чемпиона промоушена в полулёгком дивизионе Жозе Алду.