Боец MMA Резников вызвал на бой Исмаилова. Тот ответил
Российский боец смешанных единоборств, легковес Артём Резников бросил вызов другому бойцу MMA – средневесу Магомеду Исмаилову.
«Магомед Исмаилов, спускайся в полусредний вес, а я поднимусь туда. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник», — сказал Резников после победы над Юсуфом Раисовым на турнире промоушена ACA в минувшие выходные.
«Ты готов двигаться так, как лысые хищники? Лысый хищник выходит со 100-килограммовыми, со 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если ты готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников, здесь опасная территория!» — ответил Исмаилов в своём «инстаграме».
Напомним, последний поединок Исмаилов провёл 24 июля, нокаутировав тяжеловеса Александра Емельяненко.
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