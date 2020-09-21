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Боец MMA Резников вызвал на бой Исмаилова. Тот ответил

Боец MMA Резников вызвал на бой Исмаилова. Тот ответил
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств, легковес Артём Резников бросил вызов другому бойцу MMA – средневесу Магомеду Исмаилову.

«Магомед Исмаилов, спускайся в полусредний вес, а я поднимусь туда. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник», — сказал Резников после победы над Юсуфом Раисовым на турнире промоушена ACA в минувшие выходные.

«Ты готов двигаться так, как лысые хищники? Лысый хищник выходит со 100-килограммовыми, со 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если ты готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников, здесь опасная территория!» — ответил Исмаилов в своём «инстаграме».

Напомним, последний поединок Исмаилов провёл 24 июля, нокаутировав тяжеловеса Александра Емельяненко.

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