Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев назвал список потенциальных будущих соперников

Чимаев назвал список потенциальных будущих соперников
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев назвал потенциальных будущих соперников. По словам Чимаева, он готов встретиться с Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном, Леоном Эдвардсом, Стивеном Томпсоном или Демьеном Майей.

«Следующий соперник Усмана — Бёрнс. Дайте мне Масвидаля, Ковингтона, Эдвардса, Вандербоя, Демьена. У них разные лица, но итог будет один — уничтожение. Давайте сделаем это, UFC, Дана Уайт», — написал Хамзат Чимаев в своём «твиттере».

В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

Хамзат Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020