Чимаев назвал список потенциальных будущих соперников

Боец UFC Хамзат Чимаев назвал потенциальных будущих соперников. По словам Чимаева, он готов встретиться с Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном, Леоном Эдвардсом, Стивеном Томпсоном или Демьеном Майей.
«Следующий соперник Усмана — Бёрнс. Дайте мне Масвидаля, Ковингтона, Эдвардса, Вандербоя, Демьена. У них разные лица, но итог будет один — уничтожение. Давайте сделаем это, UFC, Дана Уайт», — написал Хамзат Чимаев в своём «твиттере».
В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.
Хамзат Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.
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