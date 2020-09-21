Эдвардс хочет провести бой с Ковингтоном в декабре 2020 года

Боец UFC Леон Эдвардс заявил, что хочет провести поединок с Колби Ковингтоном в декабре 2020 года.



«Не переживайте, я разберусь с этим расистским выродком в декабре. Посмотрим, вступит ли Эдвардс в клуб тех, кто не хочет со мной драться и будет ли бегать от мен так же, как остальные», — написал Эдвардс в своём «твиттере».



Накануне Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!» — и рефери остановил схватку.



