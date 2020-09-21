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Ковингтон выразил желание провести бой с Ником Диазом

Ковингтон выразил желание провести бой с Ником Диазом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон выразил желание провести бой с Ником Диазом.

«Был бы не против провести бой с Диазом. Он боец, который предпочитает держать высокий темп. С радостью вышел бы с ним в октагон. Это будет лёгкий бой. Просто отправил бы его на пенсию, как отправил на пенсию Вудли. Обещаю, Ник Диаз никогда бы не вышел драться, после того как я закончил бы с ним», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.

Накануне Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро», — и рефери остановил схватку.

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