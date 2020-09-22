Вудли: я не завершаю карьеру

Боец UFC Тайрон Вудли сообщил, что не завершит карьеру после поражения от Колби Ковингтона.



«Я не завершаю карьеру и не сдамся. Я не меняю своих тренеров. Я не меняю континент, на котором живу. Я всего этого не делаю. Я сделал всё, чтобы победить, но что случилось — то случилось. Теперь мы просто сделаем глубокий вдох и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Тайрона Вудли MMAFighting.



Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября мск Вудли выступил в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 38-летний американец досрочно проиграл бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону. Это поражение стало для него третьим кряду.



В марте 2019 года Тайрон Вудли потерял титул в противостоянии с Камару Усманом, который удерживал с 2016 года, а уже в мае 2020-го проиграл Гилберту Бёрнсу.