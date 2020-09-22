Боец UFC Ковингтон — в ответ на слова Леброна: он не продержится со мной и 10 секунд

Боец UFC Колби Ковингтон в очередной раз решил задеть Леброна Джеймса, заявив, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» не «продержится и 10 секунд» с ним в октагоне.
«Лол, есть «снежинки», которые верят, что Леброн сможет продержаться со мной в октагоне 10 секунд! Если бы у этого труса хватило смелости или способности надрать кому-нибудь задницу, Делонте Уэст потерял бы зубы задолго до своей привычки к наркотикам!» — написал Ковингтон в «Твиттере».
Ранее Леброн Джеймс обратился к Ковингтону со словами: «Со стороны можно говорить всё, что угодно, но почему-то любой из таких говорящих выходит на ринг или на паркет и в 10 случаях из 10 наделает в штаны».
Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа, он критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым. «Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон.
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