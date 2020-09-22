«Поле огонь». Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как «Спартак» проиграл «Интеру» с Роналдо

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную перед ответным матчем московского «Спартака» и миланского «Интера», которые встретились в полуфинале Кубка УЕФА сезона-1997/1998. «Интер», в составе которого в то время выступал легендарный бразильский нападающий Роналдо, выиграл оба матча со счётом 2:1.
Нурмагомедов опубликовал фото, на котором Роналдо выходит на поле, с вопросом, заданным одним из пользователей: «Полуфинал Лиги чемпионов 1998 года?»
«Нет, это матч со «Спартаком» в Москве. Поле огонь», — подписал он фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В финале того турнира «Интер» обыграл римский «Лацио» со счётом 3:0 и завоевал Кубок УЕФА.
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