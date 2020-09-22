Менеджер Хабиба: Чимаев прибьёт Макгрегора

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы, в частности, Хабиба Нурмагомедова и Хамзата Чимаева, предположил, как сложился бы поединок Чимаева с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, ранее Чимаев вызвал на бой Макгрегора, и тот принял вызов, несмотря на то что до этого в третий раз объявил о завершении карьеры.

«Я не ищу для Хамзата психически неуравновешенных бойцов. А Макгрегор психически неуравновешен.

Я желаю ему удачи, но Хамзат прибьёт его. Он реально его прибьёт. Хамзат отправит Конора в инвалидное кресло, и он будет пить из соломинки до конца своей жизни», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, в минувшие выходные Чимаев за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мёршарта.