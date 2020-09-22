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Украинский боксёр Редкач: Крым — это Украина. Пока он ваш, а потом будет наш

Украинский боксёр Редкач: Крым — это Украина. Пока он ваш, а потом будет наш
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Иван Редкач, выступающий в полусредней весовой категории, заявил, что считает Крым украинской территорией, несмотря на то что в 2014 году полуостров вошёл в состав России. Спортсмен проживает в американском городе Лос-Анджелесе.

«Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберём снова. Не волнуйтесь.

Крым — это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, — это временно. Я там всё своё детство провёл, а русские приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно», — сказал Редкач в прямом эфире в своём «инстаграме».

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