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Ломаченко объяснил, зачем поднялся в лёгкий вес

Ломаченко объяснил, зачем поднялся в лёгкий вес
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко рассказал, почему перешёл в более тяжёлый дивизион.

«Да, лёгкий вес не моя весовая категория. Мне комфортнее во втором полулёгком весе. Но мне нужны четыре пояса, я должен стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому я перешёл в лёгкий дивизион», — приводит его слова Boxing News 24.

Также Ломаченко высказался на тему поединка с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом, бой с которым состоится 17 октября.

«Лопес – хороший панчер, у него высокий боксёрский интеллект, он моложе меня. У нас одинаковое количество боёв. Посмотрим, как всё пройдёт. У меня много опыта в 12-раундовых поединках — посмотрим, как он постоит за свои слова во время боя», — добавил он.

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