Порье заявил, что в 2021-м станет чемпионом UFC в лёгком весе. Пояс принадлежит Хабибу

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье выразил надежду, что его поединок с Тони Фергюсоном всё же состоится в 2020 году, и добавил, что в 2021-м надеется стать чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, пояс в которой в настоящее время принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
Ожидалось, что Фергюсон и Порье подерутся в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове», расположенном в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Но Порье не устроили финансовые условия, а Фергюсон не захотел драться с другими соперниками.
«Надеюсь, мы с Тони Фергюсоном подерёмся в этом году. А в 2021-м я стану неоспоримым чемпионом мира в лёгком весе», — написал Порье в своём «твиттере».
Напомним, в сентября 2019 года Порье и Нурмагомедов провели бой, закончившийся победой россиянина, который успешно применил удушающий приём в третьем раунде.
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