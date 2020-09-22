Чемпион UFC Волкановски: Гэтжи способен победить Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски поделился ожиданиями от схватки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. По его словам, победу в этой встрече одержит Нурмагомедов, хотя Гэтжи способен создать ему проблемы.
«Джастин способен одержать победу. У него есть навыки борца. Его тяжело свалить. Но то, как Хабиб контролирует запястья соперника, — иной уровень. Кого бы он ни схватил, у того будут проблемы.
Джастин атлетичен, он хорошо выворачивается из опасных положений. Но если бы я выбирал победителя в поединке, то выбрал бы Хабиба. Его контроль просто запредельный. Отдашь ему хоть палец ноги — он заберёт стопу, потом ногу, затем окажется сверху, и от него уже не уйдёшь», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Menace Tube.
Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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