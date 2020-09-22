Фьюри призвал Усика отказаться от боя с Джошуа

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри призвал украинца Александра Усика не настаивать на своём праве выйти на ринг с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. По словам Фьюри, ему не хочется, чтобы намерения Усика тем или иным образом повлияли на организацию его боёв с Джошуа.

Напомним, ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

«Я уважаю Александра Усика, он отличный боец, чемпион мира в первом тяжёлом весе. Возможно, Усик станет чемпионом в тяжёлом весе, если подерётся с Джошуа. Но не забирай мой прощальный чек, малыш. Не делай этого», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.