Кормье предсказал, что Чимаев станет чемпионом UFC сразу в двух весах уже в 2021 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, уже в 2021 году завоюет пояса в двух весовых категориях.

«До 2021 года он получит шанс сразиться за пояс или даже станет чемпионом. В 2021 году Чимаев завоюет два пояса: в полусреднем и среднем весах. Мне нравится Адесанья, но он то поднимается, то спускается, сражаясь со всеми подряд», — приводит слова Кормье BJPenn.com.

В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Шведский боец чеченского происхождения уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.