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Хабиб: попили воду после кофе, до жёсткой водяной диеты остаётся немного

Хабиб: попили воду после кофе, до жёсткой водяной диеты остаётся немного
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Боец продолжает подготовку к следующему поединку.

«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жёсткой водяной диеты остаётся немного», — написал под снимком Хабиб.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные
новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.

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