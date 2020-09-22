Хабиб: попили воду после кофе, до жёсткой водяной диеты остаётся немного

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Боец продолжает подготовку к следующему поединку.



«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жёсткой водяной диеты остаётся немного», — написал под снимком Хабиб.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные

новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».



Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.