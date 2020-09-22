Боец UFC недоволен, что резервистом на бой Хабиб — Гэтжи назначен Чендлер
Боец UFC Чарльз Оливейра, одержавший в семи последних поединках семь досрочных побед, недоволен, что новобранец промоушена экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер выбран в качестве резервиста на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
«У меня лучший этап в карьере. Завоевал семь побед, но мне не дают соперников из топ-5. И теперь какой-то парень из Bellator, который проиграл нокаутом Фрейре в первом раунде, получил возможность стать запасным на титульный поединок. Как же так? Не понимаю.
У меня семь досрочных побед подряд. Посмотрите все мои встречи. Было ли когда-нибудь, чтобы я не показывал яркое шоу? Нет. Как бы ни выступал, всегда дарю зрителям шоу", — приводит слова Оливейры BJ Penn.
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