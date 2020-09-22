Блахович убеждён, что нокаутирует Рейеса

Боец UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился мыслями о скором противостоянии с Домиником Рейесом. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. По словам представителя Польши, в этой схватке он одержит досрочную победу.
«Самое важное, что буду драться за титул. В будущем я в любом случае подерусь с Джоном Джонсом. Сейчас же думаю только о Доминике Рейесе. Вообще не думаю о Джонсе.
Что касается Рейеса, он по-настоящему классный боец. Опасен в стойке, хорошо защищается от тейкдаунов. Если его перевести в партер, он быстро поднимается. Меня ждёт тяжёлый бой, но уверен, что могу побить его, и сделаю это. Ожидаю, что нокаутирую Доминика в третьем раунде. Посмотрим, возможно, всё придёт и к решению судей", — приводит слова Яна BJ Penn.
Напомним, встреча Яна Блаховича с Домиником Рейесом станет соглавным событием турнира UFC 253.
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