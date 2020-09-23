Чимаев вызвал на бой Томпсона

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в средней весовой категории, бросил вызов американскому бойцу смешанных единоборств Стивену Томпсону. Ранее Томпсон заявил, что хотел бы выйти в октагон с Леоном Эдвардсом.

«Давай сразимся в следующий раз. Оставь Леона в покое», — написал Чимаев на своей странице в «Твиттере».

В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось для этого всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Шведский спортсмен уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.