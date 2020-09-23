Генри Сехудо намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо не исключил, что вернётся в спорт. Напомним, в мае Сехудо, после того как одержал победу над Домиником Крусом на турнире UFC 249, объявил о завершении карьеры.

«Вы, парни, всё ждёте, когда же папочка вернётся. Когда папочка будет готов, вы снова увидите его в поединке», — заявил Сехудо в интервью YouTube-каналу ShowBizz The Adult.

33-летний Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе. В смешанные единоборства американец пришёл в 2013 году. На его счету 16 побед и 2 поражения в 18 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее Сехудо дал совет соотечественнику Джастину Гэтжи на тему боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.