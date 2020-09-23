Чендлер: надо быть сумасшедшим, чтобы ставить против Хабиба в бою с Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер поделился ожиданиями от схватки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. По его словам, победу в этой встрече одержит Нурмагомедов.

«Гэтжи очень силён физически и обладает отменными инстинктами. Считаю Джастина самой большой угрозой для такого парня, как Хабиб. Но всё равно я думаю, что надо быть безумцем, чтобы ставить против Хабиба.

Безумие ставить на то, что он не сможет перевести Джастина в партер и что тот сможет выбрасывать комбинации, как было в бою с Тони Фергюсоном. Тони был стоячей мишенью, он принимал удары, хотя и сам наносил их. Хабиб не такой. Он примется сокращать дистанцию, и это будет довольно легко для него, так как Джастин предпочитает идти вперёд», — рассказал Чендлер в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».