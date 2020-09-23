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Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа — Пулев, несмотря на новые ограничения

Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа — Пулев, несмотря на новые ограничения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что поединок обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и претендента болгарина Кубрата Пулева, как и планировалось, состоится 12 декабря, несмотря на то что в Великобритании ввели новые ограничения, призванные ограничить распространение коронавируса.

«Очевидно, что объявление стало серьёзным вызовом для всех, кто занимается спортом. Однако мы намерены продолжать все запланированные мероприятия.

В декабре мы проведём бой Джошуа. Прошёл уже год с тех пор, как он дрался с Энди Руисом. Ему нужно драться», — приводит слова Хирна Daily Mail.

Джошуа провёл 24 поединка в профессиональном боксе, одержав в них 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпев одно поражение. У Пулева 28 побед и одно поражение.

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