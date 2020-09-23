Чимаев не попал в обновлённый рейтинг UFC, несмотря на рекорд

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в средней весовой категории, не попал в обновлённую версию рейтинга бойцов промоушена, несмотря на то что установил рекорд в минувшие выходные. Напомним, Чимаев, победив Джеральда Мёршарта, установил рекорд UFC, одержав три стартовые победы за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру.

В сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории Тони Фергюсон отыграл два места, опередив Роберта Уиттакера и Дейвисона Фигейредо, и стал 12-м. Первую тройку, как и прежде, составляют Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Стипе Миочич.

В рейтинге бойцов лёгкого веса Конор Макгрегор, который ранее в третий раз объявил о завершении карьеры, опустился на пятое место, уступив Дэну Хукеру. В полусреднем весе на первую строчку поднялся Колби Ковингтон, опередивший Гилберта Бёрнса, а уступивший ему в минувшие выходные Тайрон Вудли опустился на седьмую строчку, пропустив Стивена Томпсона и Демиана Майю.