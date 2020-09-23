Евгений Тищенко проведёт титульный бой

Российский боксёр Евгений Тищенко, который на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, проведёт титульный поединок. Кто именно станет его соперником, не сообщается.
«Мы уже начали готовиться, две недели назад стало известно, что в ближайшее время будет бой.
Мы уже приехали в Екатеринбург, начали спарринги. Бой планируется титульный, ждём соперника, есть кандидаты, но пока контракт не подписан. Ко мне уже прилетел мой тренер Александр Золкин, мы начали упорную подготовку», — приводит его слова пресс-служба RCC Boxing.
29-летний Тищенко — олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призёр чемпионата мира (2013). В профессиональном боксе на его счету семь побед (в том числе пять нокаутом) в семи поединках.
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