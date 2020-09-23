Чисора объявил дату боя с Усиком и показал афишу поединка. Фото

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, сообщил в «Твиттере», что его поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком состоится 31 октября. Британец выложил афишу боя.

«Война приближается», — подписал он фото.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Дерека Чисоры.

Напомним, в июле 2018 года Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей. После этого украинец объявил о переходе в тяжёлый вес. Он уже дебютировал в новом для себя дивизионе, в октябре 2019 года победив американца Чазза Уизерспуна.

На счету 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и девять поражений.