Директор направления ММА в UFC Gym Russia: для отечественных ММА допинг — данность

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов заявил, что может по пальцам пересчитать российских бойцов, никогда не употреблявших допинг. Ранее Арман Царукян говорил, что в России 90-95% бойцов употребляют запрещённые препараты.



«Не владею статистикой, поэтому не могу комментировать подобные заявления. При этом мне хватит пальцев рук, чтобы пересчитать не употреблявших допинг. Для отечественных ММА это данность. Тем хуже, что эти препараты не помогают им, а только губят. Лично я надеялся, что молодёжь не будет допускать ошибок своих предшественников, но те всё же заразили их болезнями, которые пришли к нам из мира культуризма.



Российские бойцы применяют различные эфиры тестостерона: болденон, энантат, оксандролон, мастерон. В последнее время стал популярен гормон роста. Человек может уверять, что он ничего не принимает, но достаточно посмотреть на него и того атлета, который тренируется всю жизнь, но без допинга. В сравнении с последним «химик» будет выглядеть как Халк.



Последствия тяжёлые. Гормональные сбои ещё никто не отменял. Можно уверенно заявлять, что их спортивная карьера заметно сократится.



Бойцам эти препараты в первую очередь дают возможность сачковать: пахать чуть меньше и менее правильно, но при этом получать высокие результаты.



Вообще, допинг помогает организму спортсмена восстановиться за меньший промежуток времени, что увеличивает его работоспособность. Но если у человека нет проблем с периодизацией, у него нет необходимости в допинге. В перечисленных его разновидностях уж точно. Одни препараты помогают набрать мышечную массу, залиться водой, другие — подсушиться, стать более рельефным. Но бойцы — не качки», — приводит слова Сулейманова «RT на русском».