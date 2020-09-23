Чимаев — Адесанье: то, что ты сказал обо мне, будет стоить тебе твоего пояса
Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к чемпиону организации в среднем весе Исраэлю Адесанье. Ранее Адесанья поделился мнением об успехах Хамзата Чимаева. По его словам, чеченец со шведским паспортом пока бился с оппозицией очень низкого уровня.
«То, что ты сказал обо мне, будет стоить тебе твоего пояса, если ты всё ещё чемпион. Удачи тебе», — написал в своём «твиттере» Хамзат Чимаев.
В прошлые выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.
Хамзат Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.
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