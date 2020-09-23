UFC представил видеоанонс поединка Адесанья — Коста
Пресс-служба UFC представила видеоанонс поединка чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.
31-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.
Напомним, в предстоящие выходные, в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 253. В его главном событии Исраэль Адесанья будет защищать пояс чемпиона в среднем весе от посягательств Пауло Косты. Это будет вторая защита для Адесаньи.
Все актуальные события, связанные с турниром UFC 253, — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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