UFC представил видеоанонс поединка Адесанья — Коста

Пресс-служба UFC представила видеоанонс поединка чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.

31-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.



Напомним, в предстоящие выходные, в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 253. В его главном событии Исраэль Адесанья будет защищать пояс чемпиона в среднем весе от посягательств Пауло Косты. Это будет вторая защита для Адесаньи.



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