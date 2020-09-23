Бёрнс недоволен, что Ковингтон занял первую строчку в рейтинге полусреднего веса

Боец UFC Гилберт Бёрнс выразил недовольство, что Колби Ковингтон занял первую строчку в рейтинге полусреднего веса организации.



«Да вы шутите! Я побил Вудли, когда он был первым номером в рейтинге. Потом пришёл Колби, посмотрел мой бой, повторил то же, что сделал я, и теперь он выше меня в рейтинге? Он только что побил пятого номера, который проиграл два последних боя. Кто составляет этот рейтинг? Дана Уайт, пришли мне контракт как можно скорее», — написал Гилберт Бёрнс в своём «твиттере».



В минувшие выходные Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро», — и рефери остановил схватку.