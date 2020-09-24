Хабиб Нурмагомедов – о UFC 254: подготовка набирает обороты

Чемпион UFC в лёгком весе 32-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографию со спарринга с финалистом Гран-при Fight Nights Global Мовлидом Хайбулаевым, сообщив о продолжении подготовки к следующему поединку на турнире UFC 254 с Джастином Гэтжи.

«Подготовка набирает обороты. #ufc254», — сообщается в публикации Хабиба.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».



Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.