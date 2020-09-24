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Хабиб Нурмагомедов – о UFC 254: подготовка набирает обороты

Хабиб Нурмагомедов – о UFC 254: подготовка набирает обороты
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе 32-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографию со спарринга с финалистом Гран-при Fight Nights Global Мовлидом Хайбулаевым, сообщив о продолжении подготовки к следующему поединку на турнире UFC 254 с Джастином Гэтжи.

«Подготовка набирает обороты. #ufc254», — сообщается в публикации Хабиба.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.

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