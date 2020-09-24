Тактаров — о ММА: это было и прошло, забудьте моё имя

Актёр, продюсер и бывший чемпион UFC Олег Тактаров опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором призвал поклонников ММА не верить приписываемым ему словам и сплетням, которые о нём распространяют.
«Бои? Это было и прошло. Было всего пару лет… Остальные годы я посвятил кино и до сих пор мне это интересно. Уважаемые любители ММА! Не собирайте сплетни, блокируйте тех, кто их распространяет. Помогайте! Мошенники, охотники за глупыми подписчиками в очередной раз фабрикуют Hype content, используя перевод с английского не моих слов. Хотите быть овцами, идите, но я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Что интересно, на Украине не было ни одной провокации в мой адрес. Дома — целое соревнование на тему того, кто лучше защитит республику и или бойцов ММА от Тактарова.
Я бизнесмен, актёр и любитель физкультуры. Появились новые имена, чемпионы… Я желаю всем успехов, особенно Петру, Александру и Хамзату и всем остальным. Забудьте моё имя. Смотрите мое кино, но в боях давно поставлена точка», — написал Тактаров.
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