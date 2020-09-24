Сехудо дал юмористический прогноз на турнир UFC 253

Бывший чемпион UFC в лёгком и легчайшем весе Генри Сехудо опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором дал шуточный прогноз на грядущий турнир UFC Fight Night 253.
«Смотреть там нечего. Всего два чемпиона, три пояса и четыре безобидные коалы», — написал Сехудо. В виде одной из «безобидных коал» он изобразил в том числе чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью.
Турнир пройдёт 26 сентября на «Бойцовском острове» в ОАЭ. Его полный кард выглядит следующим образом.
Основной кард
Исраэль Адесанья (19-0) — Пауло Коста (13-0)
Ян Блахович (26-8) — Доминик Рейес (12-1)
Кай Кара-Франс (21-8) — Брэндон Ройвел (11-4)
Кэтлин Виейра (10-1) — Сиджара Юбэнкс (6-4)
Хаким Даводу (11-1-1) — Зубайра Тухугов (19-4).
Предварительный кард
Алекс да Силва (21-2) — Брэд Ридделл (8-1)
Джейк Мэттьюс (16-4) — Диего Санчес (30-12)
Людовит Клейн (16-2) — Шейн Янг (13-4)
Алекса Камур (6-0) — Уильям Найт (8-1)
Хуан Эспино (9-2) — Джефф Хьюз (10-3)
Хадис Ибрагимов (8-3) — Данило Маркес (9-2).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.
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