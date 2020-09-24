Тухугов: Макгрегор уже не боец. Он алкоголик

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, признался, что его не интересует поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Напомним, Тухугов, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был одним из участников скандала, который случился после боя россиянина с Макгрегором в октябре 2018 года.
«Конор уже не боец. Он уже алкоголик. Чего мне мечтать о бое с ним?» — сказал Тухугов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. На его счету 26 боёв в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
Тухугов в ближайшие выходные сразится с канадцем Хакимом Даводу. Бой пройдёт на турнире UFC 253, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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