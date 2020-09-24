Рябинский намекнул, что попытается устроить бой Поветкин — Фьюри на «Лужниках»
Российский промоутер Андрей Рябинский рассказал, что постарается организовать на стадионе «Лужники» поединок подопечного Александра Поветкина с британцем Тайсоном Фьюри.
Напомним, в августе Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC. Обладателем пояса организации в тяжёлом дивизионе является Фьюри.
«Мы работаем в этом направлении. Бой за пояс — самое большое событие в карьере любого боксёра. Разумеется, мы будем добиваться от WBC обязательной защиты.
«Лужники»? Почему нет? Это одно из возможных мест для поединка», — приводит слова Рябинского Sky Sports.
Ранее Фьюри попросил украинца Александра Усика не препятствовать в организации боя с Энтони Джошуа.
Фьюри призвал Усика отказаться от боя с Джошуа
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