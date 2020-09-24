«Типичный американский трёп». Минаков отреагировал на слова Чендлера о Нурмагомедове

Российский боец MMA Виталий Минаков прокомментировал высказывание бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера об обладателе пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Чендлер заявил, что борется лучше Нурмагомедова.
«Типичная американская манера болтовни и трёпа языком. Чендлер по сравнению с Хабибом не очень хороший борец. Есть борьба, когда ты красиво и эффектно со стойки бросаешь, а есть техника полного контроля. Хабиб не даёт сопернику продохнуть, постоянно грузит и бьёт. Борьба Хабиба, может, не зрелищная, но она даёт победу. Она чёткая и выверенная.
Насколько я знаю, Чендлер был доминирующим чемпионом в Bellator. Его сильная сторона — функционалка, он всегда задавал хороший темп. Достаточно серьёзное сопротивление ему оказал Эдди Альварес, который проиграл Конору. Но также мы знаем, что у Хабиба тоже достаточно сильная функционалка, а уровень борьбы на две головы выше, чем у Чендлера. Майк больше бросающий борец, а Хабиб удерживает и контролирует. Также Чендлер доминировал только над теми, кто особо в борьбе ничего не смыслит», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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