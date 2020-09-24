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Минаков: у Тухугова из-за паузы в боях ещё больше голода, он просто горит

Минаков: у Тухугова из-за паузы в боях ещё больше голода, он просто горит
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка Зубайры Тухугова и Хакима Даводу, который пройдёт на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ближайшие выходные. Последний бой Тухугов провёл в феврале, победив Кевина Агилара.

«У Зубайры есть внутренняя энергия и заряженность, у него виден спортивный голод. Значительный перерыв в боях дал ему ещё больше голода, он просто горит. Он с нетерпением ждёт поединка.

Я надеюсь, что он покажет хорошую драку и выплеснет всю ту энергию в октагоне, которая сидит в нём. Верю в то, что он закончит бой досрочно, его всегда интересно смотреть», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Главным боем турнира UFC 253 станет титульный поединок средневесов Исраэля Адесаньи и Пауло Косты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.

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