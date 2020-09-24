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Вартанян прокомментировал возможный переход в UFC

Вартанян прокомментировал возможный переход в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Эдуард Вартанян, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), прокомментировал информацию о том, что следующий бой он может провести в UFC, ведущем MMA-промоушене мира.

«Жду ответа от UFC по поводу возможного участия на замене в одном из турниров. С ACA никаких контактов не было», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

29-летний Вартанян выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Последний поединок он провёл 5 сентября, победив Мухамеда Кокова единогласным решением судей. После боя случился скандал: Коков не согласился с судьями, и основатель ACA Майрбек Хасиев заявил, что поединок могут признать несостоявшимся, но в итоге результат всё же оставили в силе.

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