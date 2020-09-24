Туменов назвал сильные стороны Тухугова

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка Зубайры Тухугова и Хакима Даводу, который пройдёт на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ближайшие выходные. Последний бой Тухугов провёл в феврале, победив Кевина Агилара.

По мнению Туменова, сильные стороны Тухугова — борьба и сила удара.

«Зубайра набрал хороший ход, сделал два боя подряд. Последний бой был очень уверенный. Тухугов борется неплохо, работает в ударке и имеет нокаутирующую мощь.

Не знаю плана его команды, но уверен, что они изучили соперника. Но, повторюсь, он разносторонний боец, поэтому может использовать любой ход. У него отличная возможность победить», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Главным боем турнира UFC 253 станет титульный поединок средневесов Исраэля Адесаньи и Пауло Косты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.