Тренер Волкова подтвердил, что Александр проведёт бой с Харрисом на UFC 254

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, подтвердил, что следующий бой российский боец проведёт против Уолта Харриса на турнире UFC 254.
«Видели ли на Sherdog.com, что Волков подерётся с Харрисом? Это достаточно известный ресурс, так что ждём официального объявления и готовимся. Готовимся под Харриса. Прилететь в Абу-Даби планируем, как и все, в неделю боя. Вопрос акклиматизации не стоит так остро, ведь разница во времени не такая уж и большая. Да и жара в Абу-Даби, как нам сказали, в ближайшее время будет спадать. Ждём информацию о перелётах, есть слухи, что скоро пустят прямые рейсы в том направлении. Если не получится прямым — полетим через Турцию.
Есть ли вероятность, что соперником будет не Уолт Харрис? Думаю, будет всё-таки он, потому что все остальные заняты. В отличие от предыдущего боя, сейчас готовимся полным ходом. Мало того, у нас в зале четыре бойца UFC готовятся к своим боям, плюс несколько ребят тренируются к поединкам за пояс GFC. Так что народу, как обычно, много, и это хорошо.
Харрис удобнее для Саши, чем Блейдс. Это ударник, боксёр, левша, бывший баскетболист, в футбол, говорят, бегал. А ещё Харрис большой и тяжёлый — как мы любим!» — приводит слова Кияшко Sport24.
- 24 сентября 2020
-
17:40
-
17:36
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:31
-
14:12Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору Эксклюзив
-
14:00
-
13:39
-
13:21
-
13:06
-
12:39
-
12:03
-
11:02
-
10:01
-
09:03
-
07:11
-
06:55
-
01:47
- 23 сентября 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:54
-
20:40
-
19:05
-
17:36
-
16:15
-
16:01
-
15:01
-
14:04
-
13:00
-
12:10
-
11:03