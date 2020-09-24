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Тренер Волкова подтвердил, что Александр проведёт бой с Харрисом на UFC 254

Тренер Волкова подтвердил, что Александр проведёт бой с Харрисом на UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, подтвердил, что следующий бой российский боец проведёт против Уолта Харриса на турнире UFC 254.

«Видели ли на Sherdog.com, что Волков подерётся с Харрисом? Это достаточно известный ресурс, так что ждём официального объявления и готовимся. Готовимся под Харриса. Прилететь в Абу-Даби планируем, как и все, в неделю боя. Вопрос акклиматизации не стоит так остро, ведь разница во времени не такая уж и большая. Да и жара в Абу-Даби, как нам сказали, в ближайшее время будет спадать. Ждём информацию о перелётах, есть слухи, что скоро пустят прямые рейсы в том направлении. Если не получится прямым — полетим через Турцию.

Есть ли вероятность, что соперником будет не Уолт Харрис? Думаю, будет всё-таки он, потому что все остальные заняты. В отличие от предыдущего боя, сейчас готовимся полным ходом. Мало того, у нас в зале четыре бойца UFC готовятся к своим боям, плюс несколько ребят тренируются к поединкам за пояс GFC. Так что народу, как обычно, много, и это хорошо.

Харрис удобнее для Саши, чем Блейдс. Это ударник, боксёр, левша, бывший баскетболист, в футбол, говорят, бегал. А ещё Харрис большой и тяжёлый — как мы любим!» — приводит слова Кияшко Sport24.

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