Эдвардс раскритиковал Ковингтона за расистские высказывания в адрес Усмана

Боец UFC Леон Эдвардс раскритиковал Колби Ковингтона за расистские высказывания в адрес Камару Усмана.
«Что меня поразило — в UFC об этом не сказали ни слова. ESPN ничего не сказал об этом. Этому позволили случиться, будто это нормально. Ваше племя, дымовые сигналы, бла-бла-бла. И он называет Вудли террористом из-за Black Lives Matter? Все заявления, которые делает Ковингтон — расистские.
Если бы чёрный спортсмен сказал подобные вещи белому, то люди бы моментально стали говорить об этом. Странно, что никто не сделал заявления по этому поводу. Я понимаю, что Колби создаёт персонажа, но расист — плохой персонаж. Это просто ненависть, он сеет ненависть. Мне никогда не нравился этото парень, а теперь — и подавно», — приводит слова Леона Эдвардса MMAFighting.
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