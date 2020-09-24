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Крылов проведёт бой с экс-претендентом на титул UFC Оздемиром

Крылов проведёт бой с экс-претендентом на титул UFC Оздемиром
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полутяжёлом весе Никита Крылов узнал дату следующего поединка и соперника. Украинец, проживающий в России, встретится с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Волканом Оздемиром, сообщает пресс-служба UFC Russia в «Инстаграме».

Эта схватка состоится 18 октября на «Бойцовском острове».

Никита Крылов на данный момент занимает девятое место в рейтинге UFC в полутяжёлом весе. Последний раз он появлялся в октагоне в марте 2020 года, когда победил Джонни Уокера. Всего в лучшей лиге мира на счету Никиты 13 поединков, в восьми из них он победил.

Что касается Оздемира, то он занимает седьмое место в рейтинге UFC. В последнем своём поединке Волкан тяжёлым нокаутом проиграл Иржи Прохазке. Это было его четвёртое поражение в последних шести встречах.

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